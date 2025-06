Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (07.06.2025) gegen 07:45 Uhr meldeten Anwohner einen Brand im Bereich eines Jugendhauses in der Dieselstraße in Hemmingen. Nachdem Polizei und Feuerwehr eingetroffen waren, konnte festgestellt werden, dass eine Mülltonne unweit des Jugendhauses aus bislang noch ungeklärte Ursache in Brand geriet und hierbei erheblich beschädigt wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Vordach des Jugendhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Wehrkräfte konnten das Feuer löschen. Während der Einsatzmaßnahmen wurde bekannt, dass ebenfalls in der Dieselstraße ein weiterer Brand auf einem Betriebshof einer Firma festgestellt wurde. Hierbei wurden Reinigungsmittel und Papier mutmaßlich angezündet. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich bei beiden Bränden um Brandstiftung handelt und die beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail ditzingen.prev@opolizei.bwl.de, sucht Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich zu melden.

