POL-MFR: (526) Brand in Mehrfamilienhaus - weiterhin Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

Wie unter anderem mit Meldung 478 vom 07.05.2025 berichtet, brach in einem unbewohnten Anwesen in Schwabach am Dienstagabend (06.05.2025) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie berichtet, wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) gegen 21:05 Uhr Feuer in einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach sowie der Verkehrspolizei Feucht vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Anwesens bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehr Schwabach sowie die Stadtteilfeuerwehren Limbach und Unterreichenbach rückten mit rund 20 Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften an, um das Feuer zu bekämpfen. Unterdessen sperrte die Polizei die umliegenden Straßen ab und evakuierte vorsorglich die Bewohner des Nachbarhauses. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk betreut. Die Maßnahmen der Rettungskräfte dauerten noch bis in die Nachtstunden an. In diesem Zusammenhang blieben die umliegenden Straßen weiterhin gesperrt. Dem derzeitigen Stand nach wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Wert belaufen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort durch. In der Folge hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen und den Brandort in Augenschein genommen. Demnach leiteten die Polizisten Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein.

Inzwischen haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass eine Frau, die einen Hund mit sich führte, am Abend des 06.05.2025 das Wohnanwesen betreten hat. Inwiefern diese Frau für die Brandlegung in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, denen zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr eine Frau mit Hund im Bereich des Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße aufgefallen ist, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

