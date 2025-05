Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (525) Zahlreiche Verstöße bei Kontrollstelle auf der B8 aufgedeckt

Zirndorf (ots)

Die Polizei führte am Dienstag (20.05.2025) im Rahmen einer Kontrollaktion auf der B 8 Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei stellten die Beamten eine Vielzahl an Verstößen fest.

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr errichteten Beamte der Polizeiinspektionen Zirndorf, Fürth, Stein sowie der Verkehrspolizei Fürth eine groß angelegte Kontrollstelle auf der B 8 in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch auf Höhe der Behelfsausfahrt zur ehemaligen Erddeponie. In diesem Zusammenhang wurde die Geschwindigkeit auf der B 8 auf 60 km/h reduziert und die damit verbundene Beschilderung aktiviert.

Die Einsatzkräfte führten bei etwa 260 Verkehrsteilnehmern Kontrollen durch. Hierbei fielen den Polizisten insgesamt drei Personen auf, deren Fahrtauglichkeit mutmaßlich durch Cannabis oder andere berauschende Mittel beeinträchtigt war. Bei zwei Fahrzeugführern fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel auf. Die Polizei leitete diesbezüglich Ermittlungen ein.

In einem Fall zeigte der Fahrer eines Transporters einen offenbar gefälschten Führerschein vor. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Die Fürther Verkehrspolizei führte unterdessen in diesem Bereich Geschwindigkeitsmessungen durch und zählte rund 8000 Fahrzeuge, welche die Geschwindigkeitskontrolle passierten. Etwa 300 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit, 47 Personen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Höchstwert wurde mit 128 km/h gemessen. Der Fahrer eines BMW muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell