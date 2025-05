Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (523) Bewaffneter Raubüberfall auf Baumarkt in Schwarzenbruck - Zeugen gesucht

Schwarzenbruck (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (20.05.2025) überfiel ein bislang Unbekannter einen Baumarkt in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14:15 Uhr betrat der Täter den Kassenbereich des Baumarkts in der Bahnhofstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

In Anschluss an die Tat flüchtete der Mann an dem italienischen Imbiss vorbei in das Waldgebiet in Richtung Feucht. Über einen etwaigen Entwendungsschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Der Täter kann nach ersten Zeugenbefragungen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20-30 Jahre, ca. 180 cm, graue Haarsträhnen. Er trug einen dunkelblauen Sweater, graue Stoffhosen und eine schwarze Maske.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein. Unter anderem setzte sie Personensuchhunde sowie den Polizeihubschrauber ein. Stand jetzt (16:20 Uhr) verlief die Fahndung zunächst ergebnislos.

Am Tatort führte die Kriminalpolizei erste Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zudem übernahm das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei noch am Tatort die Ermittlungen.

Die Beamten bitten Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem flüchtigen Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

ACHTUNG: der Täter könnte bewaffnet sein. Bei Antreffen nicht eigenmächtig tätig werden, sondern umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.

Erstellt durch: Janine Mendel

