POL-MFR: (521) Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende (16.05.2025 - 19.05.2025) brachen bislang Unbekannte in einen Kindergarten in Stein ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschaffften sich im genannten Zeitraum Zugang zu der Einrichtung im Pfarrweg. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem einen kleinen Tresor. Zudem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalplolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

