POL-MFR: (518) Feuerwerksbatterie zündete auf Tankstellengelände - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Montagabend (19.05.2025) warf ein bislang Unbekannter eine Feuerwerksbatterie auf das Gelände einer Tankstelle in der Fürther Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang Unbekannter warf gegen 22:00 Uhr eine Feuerwerksbatterie auf das Tankstellengelände in der Nürnberger Straße (etwa auf Höhe der Finkenstraße). Die einzelnen Fontänen/Geschosse schlugen daraufhin unkontrolliert in der Tankstelle und auch an den Zapfsäulen ein.

Ein Feuer brach glücklicherweise nicht aus, zudem enstand auch kein Sachschaden.

Von wo aus die Batterie geworfen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizisten leiteten ein Verfahren, zunächst gegen Unbekannt, wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr ein. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden.

