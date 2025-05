Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (516) Pkw-Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall zu Fuß und ließ Fahrzeug zurück

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (18.05.2025) prallte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in Nürnberg-Langwasser gegen einen Baum und flüchtete zu Fuß. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16:35 Uhr befuhr der Fahrer eines blauen Audi A3 mit Fürther Zulassung (FÜ-) die Breslauer Straße in Richtung Osten. Kurz vor der Otto-Bärnreuther-Straße folgte er der dortigen Rechtskurve, kam dann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum.

Der Fahrer des Pkw sowie ein bislang ebenfalls unbekannter Beifahrer entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle. Den Audi ließen sie zurück. An dem Pkw waren Kennzeichen angebracht, die nach Diebstahl zur Sachfahndung ausgeschrieben waren.

Am Fahrzeug sowie am Baum entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt in diesem Fall unter anderem wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet oder die beiden Insassen bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell