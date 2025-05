Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (514) Versammlungsgeschehen am 19.05.2025 im Nürnberger Stadtgebiet

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (19.05.2025) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere sich teilweise fortbewegende Versammlungen statt. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten ein unmittelbares Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager verhindern.

Rund 80 Personen kamen gegen 18:30 Uhr in der Allersberger Straße auf dem Platz vor dem Südstadtbad zur Kundgebung unter dem Titel 'Für die Wahrung der Versammlungsfreiheit' zusammen. Gegen diese Versammlung waren mehrere Gegendemonstrationen angezeigt worden. Demnach formierten sich an dieser Örtlichkeit in der Spitze rund 300 Personen zu einem Gegenprotest. Um ein unmittelbares Aufeinandertreffen zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern zu verhindern, hatte die Polizei bereits im Vorfeld die beiden Versammlungsflächen durch Sperrgitter getrennt.

Gegen 19:15 Uhr bewegten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung als Demonstrationszug entlang einer zuvor angezeigten Wegstrecke durch die Südstadt. Die Gegendemonstranten setzten sich auf einer alternativen Route ebenfalls in Bewegung. Wie in den zurückliegenden Wochen versuchten Gegendemonstranten auch an diesem Montagabend, auf die Wegstrecke der erstgenannten Versammlung zu gelangen. Die Einsatzkräfte mussten daher zum Teil unmittelbaren Zwang anwenden.

Einige Teilnehmer des Gegenprotests ließen sich auf der Wegstrecke mehrfach zu Sitzblockaden nieder. Der Demonstrationszug konnte an diesen Blockaden zum Teil vorbeilaufen, in einigen Fällen entfernten sich die Personen auf Ansprache der Polizei von der Wegstrecke. Gegen 20:40 Uhr erklärte die Versammlungsleitung die Demonstration für beendet.

Im Zuge dieses Versammlungsgeschehens griff eine Person einen Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht. Darüber hinaus waren mehrere Versammlungsteilnehmer vermummt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Parallel fand ab etwa 19:00 Uhr am Jakobsplatz eine Kundgebung unter dem Titel 'Gegen Linksextremismus' mit 16 Teilnehmern statt. Etwa 400 Personen sammelten sich in unmittelbarer Nähe, um einen Gegenprotest durchzuführen. Auch hier setzte die Polizei auf den Einsatz von Sperrgittern, um einem ungehinderten Aufeinandertreffen der opponierenden politischen Lager vorzubeugen. Dieses Versammlungsgeschehen endete gegen 20:25 Uhr.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

