Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (513) 80-jährige Maja V. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit Sonntagnachmittag (18.05.2025) wird die 80-jährige Maja V. aus Erlangen vermisst. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau.

Frau V. verließ gegen 15:30 Uhr am Sonntagnachmittag ihre Wohnung in der Odenwaldallee. Seitdem kehrte sie nicht zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, in die unter anderem Personensuchhunde eingebunden waren, konnte die 80-Jährige bislang nicht angetroffen werden.

Unter folgendem Link können ein Lichtbild und eine Personenbeschreibung abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/085320/index.html

Personenbeschreibung:

Frau V. ist etwa 165 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Maja V. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 80-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

