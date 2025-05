POL-MFR: (511) Zeugenaufruf nach Angriff auf Mann in Erlangen - Tatverdächtiger flüchtig

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (18.05.2025) belästigte ein Mann mehrere Frauen am Wöhrder See in Nürnberg. Zwei Passantinnen beobachteten den Mann, woraufhin dieser festgenommen werden konnte. Gegen 16:30 Uhr teilte eine junge Frau der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken über Notruf mit, dass sie zusammen mit einer Freundin seit geraumer Zeit einen Mann beobachte, welcher mehrere Frauen ...

