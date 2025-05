POL-MFR: (508) Mehrere Personen bei Wohnhausbrand verletzt

Altdorf (ots) - Am Freitagabend (16.05.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Einfamilienhaus in Leinburg (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Die Schwabacher Krimnalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 20:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Mitteilung ein, wonach sich ein Brand eines Wohnhauses "Am Bach" in Leinburg ereignen solle. Beim Eintreffen der ...

mehr