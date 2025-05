POL-MFR: (509) Auf frischer Tat ertappt - Kellereinbrecher festgenommen

Ansbach (ots) - Am Sonntagabend (19.05.2025) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Ansbacher Innenstadt. Sieben Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 21:45 Uhr meldeten Anwohner der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken, dass Feuer und Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Endresstraße wahrzunehmen sei. Beim Eintreffen der alarmierten ...

