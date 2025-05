POL-MFR: (515) 83-jähriger Reinhold S. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Seit Sonntagnachmittag (18.05.2025) wird die 80-jährige Maja V. aus Erlangen vermisst. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau. Frau V. verließ gegen 15:30 Uhr am Sonntagnachmittag ihre Wohnung in der Odenwaldallee. Seitdem kehrte sie nicht zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in ...

