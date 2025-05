Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Eritreer entfernt Passseite und wird zurückgewiesen

Frankfurt/Main (ots)

Am 12. Mai haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen eritreischen Staatsangehörigen zurückgewiesen, der zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen versuchte über den Flughafen Frankfurt am Main einzureisen. Die Bundespolizisten hatten dem Mann bereits im April die Einreise in den Schengenraum verweigert, weil er die Voraussetzungen dafür nicht erfüllte. Nun versuchte es der 27-Jährige erneut.

Doch auch dieses Mal kam er nicht an den Beamten vorbei. Bei der eingehenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Eritreer die Seite aus seinem Pass entfernt hatte auf welcher sich der Zurückweisungsstempel befand. In der Befragung gab er in der Folge an, eine Arbeitsaufnahme in Deutschland anzustreben. Das dafür erforderliche Visum konnte er nicht vorweisen.

Der Mann wurde wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise angezeigt und zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell