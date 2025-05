Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei stoppt Betrüger bei der Ausreise am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Samstag beabsichtigte ein 27-jähriger Deutscher über Dubai nach Ho Chi Minh City/Vietnam reisen. Doch bei der Ausreisekontrolle stoppte ihn die Bundespolizei und nahm den international gesuchten Mann fest.

Der Deutsche soll Mitglied einer internationalen Bande gewesen sein, die ein Scheinunternehmen für Schlüsseldienst- und Installateurarbeiten betrieben haben soll. Dem Beschuldigten werden mindestens 120 Straftaten in einem Zeitraum von Mitte 2022 bis Ende 2024 zur Last gelegt. Die Scheinfirma, deren Geschäftsführer der Mann war, rechnete nicht notwendige Leistungen zu überhöhten Preisen ab und drängte Kunden zum Versicherungsbetrug. Daraus entstand ein Schaden in Höhe von 74.000 Euro. Österreichische Behörden haben den Mann deshalb wegen schweren und gewerbsmäßigen Betruges gesucht.

Bundespolizisten überstellen den 27-Jährigen an das Amtsgericht Frankfurt am Main, wo er dem Haftrichter vorgeführt wurde. In Österreich droht dem Mann eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell