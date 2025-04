Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Festnahme wegen der Unterschlagung öffentlicher Gelder am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Freitag nahmen Kräfte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt nach einem Fahndungshinweis einen aserbaidschanischen Staatsangehörigen fest. Der 53-jährige, der aus Baku (Aserbaidschan) über Frankfurt nach Toronto (Kanada) fliegen wollte, wird von kuwaitischen Behörden wegen der Unterschlagung öffentlicher Gelder gesucht.

Er soll unter anderem eine Immobilie im Wert von sieben Millionen US-Dollar deutlich unter Wert verkauft haben. Deswegen wurde er seit März 2025 mit internationalem Haftbefehl gesucht. Nun drohen ihm sieben Jahre Freiheitsstrafe in Kuwait.

Nach seiner Ankunft in Frankfurt verhafteten Bundespolizisten den Gesuchten am Luftfahrzeug. Anschließend überstellten sie ihn an das Amtsgericht Frankfurt am Main, wo er dem Haftrichter vorgeführt wurde.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell