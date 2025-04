Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Festnahme wegen Raub, Diebstahl, Körperverletzung und Besitz von Betäubungsmitteln

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Montag nahmen Kräfte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main nach einem Fahndungshinweis einen polnischen Staatsangehörigen fest. Der 19-jährige, der aus Phuket/ Thailand nach Frankfurt am Main reiste, wurde durch das Amtsgericht Düsseldorf zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren verurteilt. Ihm wurden gemeinschaftlicher Raub, räuberischer Diebstahl, gefährliche Körperverletzung sowie der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln zur Last gelegt.

Nach seiner Ankunft aus Thailand verhafteten Bundespolizisten den Gesuchten am Luftfahrzeug. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, wonach die hinzugezogenen Beamten des Zolls ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Bundespolizisten haben den Polen am gestrigen Tag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell