Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Versuchter Totschlag - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Mittwoch ist es Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main gelungen, einen wegen versuchten Totschlags gesuchten Mann festzunehmen. Der spanische Staatsangehörige wird verdächtigt, im September 2022 zusammen mit einem Mittäter in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen emiratischen Staatsangehörigen angegriffen und geschlagen zu haben. Die Tatverdächtigen sollen dazu in Spanien angestiftet worden sein und in der Folge zwecks Tatbegehung in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sein. Der 41-jährige Spanier war nun auf dem Weg von Cancun/Mexico nach Rom, als ihn die Beamten aufgrund eines Fahndungshinweises festnahmen.

Er wird heute der Justiz überstellt.

