LPI-GTH: Diebstahl aus Firma

Seebergen/ Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 14.45 Uhr befuhren ein 39-Jähriger mit seinem Pkw der Marke VW und ein 52-Jähriger mit seinem VW-Transporter die Verbindungsstraße von Wandersleben kommend in Richtung Seebergen. Etwa 500 Meter nach Ortsausgang Wanderleben wollte der Pkw-Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. Der dahinterfahrende 52-Jährige wollte ihn in diesem Moment überholen und ...

mehr