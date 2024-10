Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Mal hinten aufgefahren

Bad Tabarz/ B88 (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 20.30 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Audi die Inselsbergstraße. An der Kreuzung B88 bog dieser nach rechts in Richtung Friedrichroda ein. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden 44-jährigen Fiat-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Audi hinten auf. Etwa 200 Meter weiter hielt der Audi an und der Fiat-Fahrer fuhr erneut hinten auf. Dabei wurde die 35 Jahre alte Beifahrerin des Fiat leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell