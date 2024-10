Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pflanzenschutzmittel entwendet

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2024 bis zum 16.10.2024 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Oberer Goldbacher Weg". Anschließend drangen sie gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten 250 bis 350 kg verschiedenes Pflanzenschutzmittel. Der Wert des Beuteguts beträgt circa 15.000 Euro. Personen, die Hinweise zur Tat bzw. zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0268462/2024 zu melden. (mla)

