Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Verletzten

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 66-Jährige mit einem VW die Straße "Am Burgsteig" in Richtung "Arnstädter Straße". An der Kreuzung "Am Sülzenbrückener Wege" übersah die Fahrerin offenbar einen von rechts kommenden BMW. Der vorfahrtberechtigte 18-jährige Fahrer kollidierte mit dem VW. Er und sein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt, ebenso wie die 66-jährige VW-Fahrerin. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (mla)

