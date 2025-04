Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Taschendiebstähle in knapp drei Stunden

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - In der Bielefelder Innenstadt sind am Mittwochnachmittag, 09.04.2025, drei Frauen Opfer eines oder mehrerer Taschendiebe geworden. In allen Fällen entnahmen die Diebe Portemonnaies aus den Handtaschen der Bielefelderinnen.

Eine 67-Jährige besuchte zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Modeoutlet an der Bahnhofstraße. Als sie an der Kasse ausgewählte Kleidungsstücke bezahlen wollte, befand sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche.

Wenig später hielt sich eine 62-Jährige mit Familienmitgliedern in dem Einkaufscenter an der Bahnhofstraße und Stresemannstraße auf. An der Kasse eines Geschäfts bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Der Diebstahl fand zwischen 15:00 Uhr und 15:25 Uhr statt, als die Frau ihre Geldbörse in ihrer umgehängten Handtasche aufbewahrte.

Zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr war eine 82-Jährige in der Altstadt unterwegs. Sie transportierte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche und erkannte in einem Geschäft, dass jemand unbemerkt ihr Portemonnaie gestohlen hatte.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.", informiert die Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Prävention:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesen Taschendiebstählen unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell