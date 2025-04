POL-BI: Junger Fahrer durch Polizeibeamte gestoppt

Bielefeld (ots) - LV / Bielefeld / Stieghorst - In der Zeit zwischen Montag, 07.04.2025 und Dienstag, 08.04.2025 kam es in einer Seitenstraße im Bereich der Einmündung Oldentruper Straße und Stieghorster Straße zu zwei versuchten Diebstählen von PKW. Polizeibeamte wurden am Dienstagmorgen von einem Bielefelder informiert, dass dieser Schäden an seinem VW-Bulli festgestellt habe. Eine Nachschau durch die ...

mehr