POL-MFR: (520) 83-Jähriger aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Fürth (ots) - Am Montagabend (19.05.2025) warf ein bislang Unbekannter eine Feuerwerksbatterie auf das Gelände einer Tankstelle in der Fürther Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein bislang Unbekannter warf gegen 22:00 Uhr eine Feuerwerksbatterie auf das Tankstellengelände in der Nürnberger Straße (etwa auf Höhe der Finkenstraße). Die einzelnen ...

