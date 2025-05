POL-MFR: (522) Politische Graffiti in der Fußgängerzone gesprüht - Tatverdächtige festgenommen

Stein (ots) - Am vergangenen Wochenende (16.05.2025 - 19.05.2025) brachen bislang Unbekannte in einen Kindergarten in Stein ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschaffften sich im genannten Zeitraum Zugang zu der Einrichtung im Pfarrweg. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem einen kleinen Tresor. Zudem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Das ...

