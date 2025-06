Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mindestens 14 PKW zerkratzt und hohen Sachschaden verursacht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter hinterließen zwischen Samstag (07.06.2025) 18:00 Uhr und Sonntag (08.06.2025) 14:10 Uhr in Ludwigsburg Ost eine Spur der Verwüstung, indem sie mehrere Fahrzeuge beschädigten. Die Unbekannten waren in der Straße "Am Sonnenberg" und der Caerphillystraße unterwegs, wo sie mindestens 14 Fahrzeuge zerkratzten. Darunter befanden sich unter anderem Fahrzeuge der Marken Mercedes, Porsche, Seat, Volvo, Audi, VW, BMW und Ford. Bislang steht der entstandene Gesamtsachschaden noch nicht fest. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

