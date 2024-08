Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Küchenbrand in Bad Bederkesa - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland-Bad Bederkesa. Am gestrigen Dienstag (27.08.2024) kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Adenauerstraße in Bad Bederkesa. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 42-jähriger Familienvater in der Küche Essen zubereiten wollen. Aus bislang unbekannten Gründen entstand hierbei ein Feuer. Die Küche der Wohnung brannte vollkommen aus. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Der Mann sowie seine 12-jährige Tochter erlitten durch eingeatmetes Rauchgas leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden im hohen, fünfstelligen Eurobereich. Die weiteren Ermittlungen am Brandort dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell