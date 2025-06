Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Sachbeschädigung in Kirche - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (07.06.2025) wüteten noch unbekannte Täter in einer Kirche in der Liebenzeller Straße in Sindelfingen. Zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr verbogen sie mehrere Kerzenhalter und rissen einige aus den Wandverankerungen. Blumenschmuck, -töpfe, Regale und liturgische Geräte wurden aus dem Kircheninnenraum in einen Windfang getragen und dort abgestellt. Gestohlen haben die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell