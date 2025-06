POL-LB: Korrektur zu POL-LB: Ludwigsburg: Brand in einem leerstehenden Haus

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Hirschbergstraße im Stadtteil Eglosheim. Der Brand brach aus bislang unbekannter Ursache im Dachstuhl des ehemaligen Wohnheims aus. Zunächst konnte der Brand durch die eingesetzten Feuerwehren nicht unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund dessen trug eine Baufirma mittels eines Baggers den Dachstuhl sowie ...

