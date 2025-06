Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar

Marbach

Ludwigsburg: Hochzeitskorso behindert und gefährdet Verkehr - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag meldeten gegen 14:30 Uhr mehrere Anrufer der Polizei, dass sich ein Autokorso von Großbottwar kommend über die Landstraße 1100 in Richtung Marbach bewegen würde. Dieser umfasste ca. 50 Fahrzeuge. Die Fahrzeuglenker würden ihre Pkw teilweise in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite bewegen, um den Verkehr herunter zu bremsen. Auch fuhren einzelne Pkw längere Zeit auf der Gegenfahrbahn, wodurch der entgegenkommende Verkehr behindert wurde. Der Korso fuhr über die L1100 weiter nach Ludwigsburg und dort nach Eglosheim, wo die Fahrzeuge in der Teinacher Straße durch mehrere Streifen der Polizeireviere Marbach und Ludwigsburg festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Da die Parkverhältnisse chaotisch waren und die Fahrbahn blockiert war, wurde der städtische Vollzugsdienst zur Unterstützung angefordert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fuhr der Korso gegen 16:30 Uhr weiter zum Parkplatz und zur Bushaltestelle des Berufschulzentrums Römerhügel, wo einzelne Korsoteilnehmer ihre Reifen stark durchdrehen ließen. Während der gesamten Strecke des Korsos sei es zu gefährlichen Fahrmanövern wie dichtem Auffahren, Überholen und Schneiden beim Wiedereinscheren, Überfahren von roten Ampeln, kurzen Beschleunigungsrennen und auch zur Behinderung eines Rettungswagens gekommen. Deswegen bittet das Polizeirevier Marbach Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07144/9000 oder per Email unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

