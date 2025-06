Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10 Gemarkung Schwieberdingen: Lkw mit Anhänger verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 02:50 Uhr kam es auf der B10 bei Schwieberdingen (Höhe der Deponie Froschgraben) in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 55-jähriger Fahrer mit seinem Lkw MAN samt Anhänger ins Schlingern und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Gespann kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und kippte in der Folge auf der Fahrbahn um. Hierdurch wurde die gesamte Richtungsfahrbahn nach Stuttgart blockiert. Durch den Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Flurschaden sowie der Sachschaden am Lkw-Gespann wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Der Lkw sowie der Anhänger mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die Richtungsfahrbahn der B10 bis 08:30 Uhr gesperrt werden, es kam jedoch zu keinen bedeutenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Unfallaufnahme und Sperrung der Fahrbahn waren vier Polizeistreifen und die Straßenmeisterei im Einsatz.

