Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Balkonbrand in der Kelterstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Freitag (06.06.2025) in die Kelterstraße in Remseck am Neckar - Aldingen aus, nachdem dort gegen 7.40 Uhr ein Feuer gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache waren Stützbalken und die Holzverkleidung eines Balkons in Brand geraten. Die Flammen konnten zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das betroffene sowie ein angrenzendes Gebäude wurden vorsorglich geräumt. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

