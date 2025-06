Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt sucht Zeugen eines Trickdiebstahls, der sich am Donnerstag (05.06.2025) gegen 14:45 Uhr im Parkhaus eines Supermarktes in der Friedrichstraße in der Ludwigsburger Oststadt ereignete. Ein noch unbekannter Täter sprach eine 70-jährige Frau an, die ihre Einläufe im Kofferraum einlud und fragte sie nach dem Weg zum Bahnhof. Während der Ablenkung gelang es mutmaßlich einem weiteren Unbekannten unbemerkt die Handtasche der 70-Jährigen vom Beifahrersitz zu entwenden. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später. Der Unbekannte wurde als etwa 40 Jahre alt, rund 175 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine ockerfarbene Jacke getragen haben. Von der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell