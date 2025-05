Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Blauer Adam angedotzt, Betrüger gaben sich als Pflegedienstmitarbeiter aus und flüchten mit Schmuck und Bargeld;Geldabholer flüchtete mit mehreren tausend Euro und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen gesucht: Blauer Adam angedotzt - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Samstag, gegen 13.30 Uhr, einen blauen Opel, der in der Backhausstraße (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigte. Vermutlich stieß der unbekannte Fahrer eines VW Transporters beim Rückwärtsfahren gegen den Opel und beschädigte diesen im Frontbereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Offenbacher Polizei.

2. Scheibe von Taxi eingeschlagen: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(fg) Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde ein in der Bettinastraße (zweistellige Hausnummern) geparktes Taxi das Ziel eines versuchten Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des geparkten VW ein und griffen in das Wageninnere. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang jedoch nicht, da die Tür durch eine aktivierte Kindersicherung verriegelt war. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand daher nichts. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach zu melden.

3. Betrüger gaben sich als Pflegedienstmitarbeiter aus und flüchten mit Schmuck und Bargeld - Neu-Isenburg

(cb) Gerade als die Seniorin ein Mehrfamilienhaus an der Anschrift "Am Forsthaus Gravenbruch" betreten wollte, kam ein Paar hinzu und gab an, ebenfalls in das Haus zu müssen. Die beiden gaben sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus, halfen der Rentnerin mit ihrem Rollator und begleiteten sie in ihre Wohnung. Als sich die Wohnungsinhaberin in der Küche befand, nahmen die Betrüger Goldschmuck, Bargeld sowie die Wohnungsschlüssel an sich. Um zu verhindern, dass die ältere Dame ihre Wohnung verlässt, schlossen die Ganoven die Wohnungstür von außen ab und flüchteten. Der Mann hatte dunkle Haare, war dunkel gekleidet und auffällig klein. Seine Begleiterin war "jung", hatte lange dunkle Haare und trug ein weißes Oberteil. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Mann schlug auf Frau ein: Festnahme unter Widerstand - Dietzenbach

(cb) Am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, soll ein 46 Jahre alter Mann aus Obertshausen eine ihm bekannte Frau in der Offenbacher Straße (10er-Hausnummern) angegriffen haben. Während des Angriffs habe der Mann auf die 48-jährige Frau offenbar mit der Stange eines Kleiderständers eingeschlagen und diese dadurch an Kopf, Rücken und Armen verletzt, weshalb sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Herbeigeeilte Passanten konnten den Angreifer festhalten und der herbeigeeilten Polizeistreife übergeben. Der Mann aus Obertshausen leistete bei seiner vorläufigen Festnahme durch die Schutzleute erheblichen Widerstand, weshalb nun auch wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt wird. Zudem kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf ihn zu. Auf der Polizeidienststelle erfolgte die erkennungsdienstliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0.

5. Hat ein Kinderfahrrad die Beschädigungen an grauem Renault verursacht? - Dietzenbach

(cb) Hat ein Kinderfahrrad die Beschädigungen an einem grauen Renault Scenic verursacht? Diese Frage stellen sich die Beamten der Polizei in Dietzenbach nach einer Unfallflucht am Dienstag (13. Mai) in der Spessartstraße (10er-Hausnummern). Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr vermutlich ein Kind auf einem Kinderfahrrad, gegen 20.30 Uhr, zu nah an dem am Fahrbahnrand geparkten grauen Renault Scenic mit OF-Kennzeichen vorbei und streifte diesen. Am Fahrzeugheck des Renaults entstand dadurch ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0607 4837-0 an die Ermittler.

6. Geldabholer flüchtete mit mehreren tausend Euro - Mühlheim am Main

(cb) Im Laufe des Dienstagnachmittags bekam eine Mülheimerin mehrfach Anrufe von Betrügern, welche ihr vorgaukelten, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um die Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden, sollte die Rentnerin 21.000 Euro Kaution bezahlen. Daraufhin suchte die Seniorin ihr verfügbares Geld zusammen und übergab dieses schließlich im Bereich der Brentanostraße einem jungen Mann, der auf Anfang 20 geschätzt wird und schwarze kurze Haare hatte. Der Geldabholer trug eine dunkle Jacke und dunkle Jeans. Mit der Beute flüchtete dieser über die Brentanostraße in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

7. Parkrempler: Audi Q5 an Front beschädigt - Mühlheim am Main

(cb) Ein schwarzer Audi Q5, der zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Montag, 21 Uhr, im Erlenweg (10er-Hausnummern) parkte, wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, flüchtetet dieser. Die Beamten der Polizeistation Mühlheim nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

8. Handy entrissen und geschlagen: Kriminalpolizei sucht Zeugen! - Langen

(fg) Drei Jugendliche beleidigten am Montag eine 14-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Lutherplatz" (einstellige Hausnummern), entrissen ihr im weiteren Verlauf im Außenbereich ihr Handy und zogen ihr unter anderem an den Haaren. Weshalb es zu dem Angriff kam, ist bislang unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die drei Täter die Jugendliche im Einkaufsmarkt an der Kasse an und beleidigten diese im Beisein ihrer Begleitung unvermittelt. Beim Verlassen des Marktes folgten die drei Teenager den beiden Jugendlichen und gingen eine der beiden körperlich an. Im Gerangel sei der 14-Jährigen das Handy entrissen worden. Dieses konnte sie jedoch zurückerlangen. Letztlich flohen die drei Täter ohne Beute. Die Tat ereignete sich zwischen 17.50 und 18.20 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

9. Wer hat die Hakenkreuze ans Klettergerüst geschmiert? - Egelsbach

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, nachdem Unbekannte drei Hakenkreuze auf ein Klettergerüst in der Rathausstraße geschmiert hatten. Vermutlich nutzten die Täter hierfür einen schwarzen Filzstift und verursachten dadurch 500 Euro Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 1. Mai und dem 19. Mai. Zeugen setzten sich bitte mit den Ermittlern unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 20.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell