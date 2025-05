Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Innenstadtoffensive: Drogen und illegale Nikotinprodukte entdeckt

Hanau (ots)

(lei) Das Polizeirevier Hanau hat bereits am Tag der Aufnahme seines Wirkbetriebs am Samstag Kontrollen im Kontext des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" durchgeführt.

Im Fokus der zielgerichteten Überprüfungen standen ab 12 Uhr unter anderem verschiedene Kioske sowie Örtlichkeiten, an denen in der Vergangenheit Straftaten begangen wurden. Die Kontrollen, die das Ziel verfolgen, Straftäter aus der Anonymität herauszuholen und das Sicherheitsgefühl gerade im innerstädtischen Bereich durch sichtbare Präsenz sowie Kontrolldruck zu erhöhen, erfolgten unter anderem mit Unterstützung des Zolls und der Stadtpolizei Hanau. Am Ende des Tages standen sieben überprüfte Lokalitäten und 33 kontrollierte Personen auf dem Bilanzzettel. Hierbei wurde eine Strafanzeige bezüglich des Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) gefertigt. In dem Zusammenhang stellten die Einsatzkräfte über 100 THC-Derivate sicher, da sie im freien Verkauf angeboten wurden. Durch die Stadtpolizei wird nun eine Zuwiderhandlung gegen das Lebensmittelgesetz verfolgt, da in einem Lokal 86 Packungen sogenannter "Nicopods" aufgefunden und sichergestellt wurden (Nicopods sind kleine, tabakfreie Beutel, die Nikotin und andere Aromastoffe enthalten. Sie werden oral konsumiert, indem man die Beutel zwischen Oberlippe und Zahnfleisch steckt, sodass das Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. In Deutschland ist der Verkauf von Nicopods aufgrund der potenziellen Gesundheitsrisiken und der hohen Suchtgefahr verboten). Weitere Kontrollen werden auch künftig erfolgen.

Offenbach, 19.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

