Hemer (ots) - Love-Scammer habe eine Hemeranerin betrogen. Wie sie der Polizei berichtete, kam sie auf einer Social Media Plattform vermeintlich mit einem Prinzen aus Dubai in Kontakt. Der spielte ihr eine Liebesbeziehung vor. Um eine "königliche Mitgliedskarte" zu bekommen, sollte sie Guthaben-Karten kaufen. Das tat sie über Monate und gab die wertvollen Codes an Telefonnummern in Sri Lanka und auf den Philippinen ...

