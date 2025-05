Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Am Telefon besser nicht "Ja!" sagen

Meinerzhagen/ Märkischer Kreis (ots)

Betrüger täuschen ihre Opfer teilweise mit Vorwissen. Ein aktuelles Beispiel:

Ein 63-jähriger Meinerzhagener erhält einen Anruf. Auf dem Display erscheint eine Düsseldorfer Rufnummer. Der Anrufer gibt sich als Mitarbeiter des Verbraucherschutzes aus. Er kannte die Daten des Geschädigten samt Kontonummer. Angeblich habe es unberechtigte Abbuchungen vom Bankkonto des Mannes gegeben. Deshalb sei er nun an über 200 Glücksspielen beteiligt. Um das zu stoppen, sollte der Mann seine IBAN nennen und mehrere Fragen mit "Ja" beantworten. Die Polizei geht von einem Betrug aus.

Am Telefon kann sich jeder für alles ausgeben: Polizei, Staatsanwaltschaft, Service-Center, Bank, Verbraucherzentrale usw. Deshalb empfiehlt die Polizei, grundsätzlich misstrauisch zu sein. Ein "Ja" auf eine harmlos scheinende Frage könnte von Betrügern in einen anderen Zusammenhang geschnitten werden. Dann hört es sich auf vermeintlichen "Beweisaufnahmen" so an, als hätte das Opfer zum Beispiel auf die Frage "Wollen Sie ein Lotterie-Abo abschließen?" mit "Ja" geantwortet. Deshalb rät die Polizei, bei Anrufen Fremder keine Fragen nur mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten. Auch sollte man seine Bankdaten am Telefon nicht wiederholen - egal, ob das Gegenüber die Daten kennt oder nicht. Im Zweifelsfall sollte man bei dubiosen Anrufen gleich auflegen, statt sich zu unüberlegten Handlungen verleiten zu lassen. (cris)

