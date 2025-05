Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kopfnuss und Kratzer

Lüdenscheid (ots)

Ein 37-jähriger Lüdenscheider randalierte gestern um 13:30 Uhr in einer Arztpraxis an der Wilhelmstraße. Er wollte sich krankschreiben lassen, der Arzt sah dies aber als nicht erforderlich an. Es kam zum Streit und der Lüdenscheider verpasste dem Arzt einen Kopfstoß, zudem spuckte er um sich. Auch Beleidigungen wurden geäußert, die Polizei kam hinzu und erteilte einen Platzverweis. Nun wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt, der Arzt blieb unverletzt.

An der Humboldtstraße wurden zwei Autos in der Nacht auf Donnerstag zerkratzt. Auch an der Wehberger Straße wurde in gleicher Nacht ein Fahrzeug zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell