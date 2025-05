Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall mit Fahrrädern: Zehnjähriger verletzt

Plettenberg (ots)

In der Straße Auf der Weide wurde am Mittwoch bei einem Zusammenstoß zweier Fahrräder ein zehnjähriges Kind verletzt. Der Unfallgegner entfernte sich, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er gemeinsam mit einem Freund unterwegs war. Im Bereich Hausnr. 1A mündet die Straße An der Weide in einem gemeinsamen Geh- und Radweg und führt dann weiter entlang der Else bis zur Wasebieke. Am Anfang des Geh- und Radweges mussten die beiden eine Hecke umfahren. In diesem Moment sei ihnen ein etwa 50-jähriger Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen und mit dem Fahrrad des Zehnjährigen zusammengestoßen. Keiner stürzte, der Junge zog sich jedoch Schürfwunden zu und die Fahrradklingel brach ab. Der Erwachsene habe die Jungs nur beschimpft und sei weitergefahren. Der Mann wurde auf 1,80 Meter geschätzt. Er trug eine dunkle Jacke, schwarze Jogging- oder Sporthose, Sonnenbrille, Dreitagebart und Helm. Er fuhr ein graues Pedelec der Marke Cube. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallgegner. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich ein anderer Pedelec-Fahrer nach dem Befinden des Kindes. Auch dieser Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell