Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Einbruch in ein Einfamilienhaus in Butjadingen +++ Haftbefehle erlassen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Butjadingen hat die Polizei am Mittwoch 09. April 2025, zwei Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 10:15 Uhr begaben sich zwei Männer auf ein Grundstück im Oegenser Weg und versuchten zunächst vergeblich, die Tür des Hauses aufzubrechen. Erst durch das Rammen der Haustür mit einem Auto und weiterer Hebelmaßnahmen schafften sie es, ins Einfamilienhaus zu gelangen. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Schmuck. Die gesamte Tatausführung wurde von Sicherheitskameras aufgezeichnet und direkt an die nicht ortsanwesenden Hausbewohner übertragen, die umgehend die Polizei verständigten.

Noch im Oegenser Weg kam einer Besatzung eines Streifenwagens das von den Geschädigten beschriebene Fluchtfahrzeug entgegen. Die Beamten brachten ihr Fahrzeug auf der schmalen Straße zum Stehen, öffneten die Türen und forderten die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs zum Halten auf. Diese fuhren aber mit hoher Geschwindigkeit am Streifenwagen vorbei, kollidierten mit dessen Beifahrerseite und entfernten sich in Richtung Burhaver Straße. Kurze Zeit später kamen die Tatverdächtigen nach einem weiteren Verkehrsunfall im Oegenser Weg zum Stillstand, setzten ihre Flucht aber zu Fuß fort. Beide Männer wurden im Rahmen der Fahndung, in die auch Diensthundführer und der Polizeihubschrauber eingebunden waren, gestellt und vorläufig festgenommen.

Die Männer, 20 und 47 Jahre alt, waren durch die Unfälle leicht verletzt und bedingt durch ihre Flucht durch wasserführende Gräben unterkühlt. Sie wurden zunächst mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Im Anschluss an die medizinische Behandlung wurden sie im Gewahrsamsbereich der Polizei untergebracht. Die beiden dringend tatverdächtigen Männer wurden am Donnerstag, 10. April 2025, einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehle erließ.

