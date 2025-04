Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland hat ein Autofahrer am Mittwoch, 09. April 2025, gegen 15:45 Uhr, leichte Verletzungen erlitten. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 82-jährige Mann aus Stadland war mit einem Kleinwagen auf der Bundesstraße in Richtung Varel unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Niedernstraße geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) wich zwar noch nach rechts aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Kleinwagen des 82-Jährigen und der Auflieger des Sattelzuges waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Der lebensältere Verursacher erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Im Verlauf der Befragung durch die Polizei zeigte der 82-Jährige körperliche Mängel, die auf eine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen deuteten. Deshalb ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Nach der Bergung der Fahrzeuge war eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Der Verkehr konnte zwar einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, es kam aber trotzdem zu Behinderungen.

