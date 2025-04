POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024

Delmenhorst (ots) - Ein erheblich alkoholisierter Radfahrer hat sich am Dienstag, 08. April 2025, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt. Der 39-jährige Delmenhorster war mit einem Mountainbike auf der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Brauenkamper Straße unterwegs. Er fuhr mit der für ihn per Muskelkraft höchstmöglich zu erreichenden ...

mehr