Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Stadland

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 09. April 2025, gegen 16:00 Uhr, ein Dachstuhlbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Kötermoorer Straße in Stadland gemeldet.

Nach dem Eingang des Notrufs durch eine 40-jährige Bewohnerin des Anwesens rückten die Feuerwehren aus dem Umkreis des Brandortes mit einem Großaufgebot aus. Insgesamt waren so rund 100 Einsatzkräfte aus Brake, Frieschenmoor, Reitland, Rodenkirchen, Schwei, Schweiburg, Seefeld, sowie die Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr des Landkreises mit den Löscharbeiten beschäftigt. Trotz des schnellen Eingreifens konnte das vollständige Ausbrennen des Wohnhauses mitsamt den angrenzenden Stallungen nicht verhindert werden. Es konnten aber zumindest alle Kühe (ca. 30) aus dem angrenzenden Stall gerettet werden. Die 40-Jährige, ihr 43-jähriger Ehemann und der 15-jährige Sohn blieben ebenfalls unverletzt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren waren um 20:15 Uhr noch nicht abgeschlossen. Angaben zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht möglich. Entsprechende Ermittlungen sind aber aufgenommen, der Brandort für diese Zwecke beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell