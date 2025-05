Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei warnt vor unseriösen Dienstleistungsangeboten: "Putzhilfe" stahl Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Landkreis Offenbach / Seligenstadt (ots)

(fg) Sie bat ihre Leistungen als "Putzhilfe" an, stahl am Donnerstagabend jedoch Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus in der Steinheimer Straße in Seligenstadt. Da es in den vergangenen Wochen nicht der erste Diebstahl dieser Art im Landkreis Offenbach war, bittet die ermittelnde Polizei nun um Vorsicht und hat folgende Tipps:

- Prüfen sie Online- oder auch Zeitungsinserate gründlich. Sollten Sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, lassen Sie sich vorab entsprechende Ausweisdokumente der Person zeigen und kontaktieren Sie unter Umständen den dazugehörigen Dienstleister.

- Auch bei privat angebotenen Dienstleistungen (zum Beispiel im Reinigungssektor) unbedingt entsprechende Ausweisdokumente vorzeigen lassen.

- Seien Sie vorsichtig bei Unbekannten: Lassen Sie Unbekannte nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie die Personen nicht unbeaufsichtigt.

- Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf!

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Offenbach, 19.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

