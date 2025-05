Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Graffitisprayer dank aufmerksamem Zeugen festgenommen

(lei) Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Montagmorgen einen Jugendlichen fassen, der zuvor ein Graffiti an en Trafostation an der Ecke Mühlheimer Straße / Laskastraße aufgebracht haben soll. In dem Notruf, der die Beamten um kurz nach 1.30 Uhr erreichte, war die Rede von einer Person mit heller Kleidung, die offenbar gerade etwas sprühen würde, so die Wahrnehmung des Mitteilers. Mehrere Polizeistreifen machten sich umgehend auf die Suche nach dem zwischenzeitlich davongelaufenen jungen Mann. Kurz darauf nahmen sie einen 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der zuvor noch eine Art Plastiküberzug, welcher wohl als Schutz vor der Farbe diente, weggeworfen haben soll. Vor Ort stellten die Polizisten einen schwarz-roten Schriftzug eines Fußballvereins fest und entdeckten auch mehrere Spraydosen als mutmaßliche Tatmittel, die sichergestellt wurden. Gegen den Jugendlichen wird jetzt wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

