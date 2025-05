POL-OF: Vermisster ist wieder da

Offenbach (ots) - (lei) Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Montagmorgen einen Jugendlichen fassen, der zuvor ein Graffiti an en Trafostation an der Ecke Mühlheimer Straße / Laskastraße aufgebracht haben soll. In dem Notruf, der die Beamten um kurz nach 1.30 Uhr erreichte, war die Rede von einer Person mit heller Kleidung, die ...

