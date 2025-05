Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erste Biker-Safety-Tour fand bei bestem Wetter statt: Durchweg zufriedene Teilnehmende

Main-Kinzig-Kreis (ots)

(fg) Bei bestem Wetter waren am Sonntag zahlreiche Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer im Rahmen der ersten Biker-Safety-Tour 2025 im Main-Kinzig-Kreis unterwegs. Geneigte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer fanden sich, nach vorheriger Anmeldung eingeteilt in Anfänger- und Fortgeschrittenengruppen, an den drei Standorten der Polizeistationen Gelnhausen, Bad Orb und Schlüchtern ein.

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde und einem "Check" an den Motorrädern starteten die Touren, die von erfahrenen Beamtinnen und Beamten der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen begleitet wurden.

Die Teilnehmenden begaben sich auf die etwa 90 Kilometer lange Strecke durch den Main-Kinzig-Kreis und legten insgesamt zwei Stopps an den sogenannten "Safety-Punkten" ein. Dort sprachen die Motorrad-Spezialisten der Polizei festgestellte Schwachpunkte sowie fahrerische Unsicherheiten an. Hierbei nutzten die Motorradfahrenden die Möglichkeit, sich bei interessanten Gesprächen auszutauschen. Insgesamt waren die Teilnehmenden gut dreieinhalb Stunden pro Tour unterwegs. In der abschließenden Feedbackrunde lobten die Bikerinnen und Biker die Veranstaltung sowie die professionelle Durchführung.

Nähere Informationen zu den zwei ausstehenden Veranstaltungen im Juni und August, den Abfahrtsorten sowie die notwendigen Unterlagen (Datenschutzerklärung, Haftungsausschlusserklärung und die Gruppenregeln) zur Teilnahme finden Interessierte im Internet auf der Webseite der Polizei Hessen unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/1754067943

Das Polizeipräsidium Südosthessen freut sich auf weitere Anmeldungen.

Hinweis: Ein Symbolbild ist der Meldung beigefügt (Quelle: Polizei Hessen).

Offenbach, 19.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

