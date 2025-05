Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit eskalierte: eine Person leicht verletzt; Diesel abgezapft und in Container eingebrochen: Zeugen gesucht!; Zeugenaufruf nach PKW-Diebstahl und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisster tot aufgefunden - Erlensee

(cb) Der seit Donnerstag vermisste 65-Jähre aus Erlensee wurde tot aufgefunden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Jugendliche aßen, bezahlten nicht und sprühten Reizgas: Zeugensuche! - Hanau / Wolfgang

(fg) Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren bestellten am Samstagabend in einem Restaurant in der Nicolaystraße (einstellige Hausnummern) Speisen sowie Getränke und verließen kurz nach 22 Uhr die Lokalität, ohne die erforderliche Rechnung zu bezahlen. Der anwesende Mitarbeiter sprach die drei Jugendlichen auf die offensichtlich begangene Zechprellerei an und wurde daraufhin von einem der Unbekannten unvermittelt mit Reizgas besprüht. Die drei Täter flüchteten anschließend.

Der Polizei liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

Täter 1:

- 15 bis 18 Jahre, etwa 1,85 Meter groß, schlanke Statur und kurze sowie dunkle Haare - trug einen dunkelgrauen Trainingsanzug - Täter 2:

- 15-18 Jahre, circa 1,65 Meter groß, kräftig, mittellange sowie dunkle Haare - war mit einem weißen Jogginganzug bekleidet

Täter 3:

- 15-18 Jahre - hatte einen Trainingsanzug an und eine schwarze Mütze auf dem Kopf

Der Geschädigte erlitt eine Augenrötung und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. E-Bike aus Garage gestohlen: Polizei sucht Zeugen - Hanau

(fg) Am Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde in der Wartburgstraße (einstellige Hausnummern) ein silbergraues E-Bike der Marke Cube aus einer Garage entwendet. Der Täter öffnete auf bislang unbekannte Weise das Zahlenschloss, mit dem das Rad an einem weiteren Fahrrad gesichert war. Laut Videoaufzeichnungen flüchtete der Täter in Richtung Freigerichtstraße. Er war 50 bis 60 Jahre alt und mit einer blauen Mütze, einer schwarzen Daunenjacke, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Er hatte zudem einen auffälligen Rucksack in den Farben lila, weiß und grün bei sich. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

4. Zeugenaufruf nach PKW-Diebstahl - Maintal

(fg) Autodiebe stahlen zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Sonntag, 11.40 Uhr, einen am Bahnhof Maintal West abgestellten weißen Audi RS3. An dem Wagen waren HU-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 11 angebracht. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofs Maintal West in der Straße "Am Kreuzstein" beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

5.Piaggio-Roller gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Maintal / Dörnigheim

(fg) Einen schwarzen Roller von Piaggio haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag im Backesweg (einstellige Hausnummern) geklaut. Der Eigentümer hatte seinen Roller am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und zeigte diesen bei der Polizei an. An dem schwarzen Zweirad war ein Kennzeichenschild mit der Ziffernfolge 574 angebracht. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Rollers haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei in Maintal.

6. Einbrecher waren im Bürogebäude zugange - Maintal / Dörnigheim

(cb) Einbrecher machten sich zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr und Freitag, 5.30 Uhr, an der Eingangstür eines Bürogebäudes in der Henschelstraße (10er-Hausnummern) zu schaffen. Nachdem sie sich Zutritt in das Objekt verschafft hatten, hebelten sie eine Zwischentür auf und durchsuchte anschließend die Büroräume nach Wertgegenständen. Anschließend, so die derzeitigen Erkenntnisse, flüchteten die Täter mit dem aufgefundenen Bargeld. Durch den Einbruch verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von schätzungsweise 150 Euro. Das Einbruchskommissariat in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

7. Streit eskalierte: eine Person leicht verletzt - Maintal / Dörnigheim

(cb) Nachdem es am Sonntag, gegen 17.35 Uhr, zu einem Streit zwischen drei Männern im Bereich eines Kiosks in der Bahnhofstraße gekommen war, soll es in der Folge zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Die drei Beteiligten gingen nach derzeitigen Erkenntnissen getrennt voneinander in die dortige Unterführung. Dort soll es, nach Zeugenaussagen, ein Knall gegeben haben. Die zwei Unbekannten sollen Reizgas gegen den 41-Jährigen eingesetzt haben und im Anschluss in Richtung eines Einkaufsmarktes geflüchtet sein. Der Angegriffene erlitt Augenreizungen. Einer der beiden Unbekannten war 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkle schwarze Locken. Dieser Täter war mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Zu seinem Komplizen liegen keine Hinweise vor. Die Polizei in Maintal hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 4302-0 um Zeugenhinweise.

8. Diesel abgezapft und in Container eingebrochen: Zeugen gesucht! - Linsengericht / Altenhaßlau

(fg) Unbekannte waren am Wochenende auf einem Baustellengelände in der Lagerhausstraße im Bereich der 10er-Hausnummern zugange und zapften aus einem dortigen Tank rund 660 Liter Diesel ab. Zudem durchtrennten die Täter mit einem bislang unbekannten Schneidewerkzeug die Aushebescharniere einer Containertür. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Innere und entwendeten eine Papierrolle und Wasserflaschen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr. Der am Container entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und entsprechende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 19.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

