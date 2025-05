Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen in der Sprendlinger Landstraße: 15 Strafverfahren eingeleitet; Brand einer Wohnung: Ursache noch unklar; Eigentümer rannte Fahrraddieben hinterher: eine Person leicht verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kontrollen in der Sprendlinger Landstraße: 15 Strafverfahren eingeleitet - Offenbach

(fg) Zivilstreifen der Polizei kontrollierten am Samstag zwischen 14 und 18.30 Uhr in der Sprendlinger Landstraße und fertigten 15 Strafanzeigen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz; so fanden die Beamten in drei Fällen Kokain und bei fünf Personen Ecstasy. Zudem stellten die Einsatzkräfte Ketamin, LSD und Crystal sicher.

Bei einer Personenkontrolle soll eine männliche Person zunächst die Herausgabe seines Ausweisdokuments und die Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände verweigert haben. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen. Ferner konnte bei der späteren Durchsuchung der Person Kokain und Ketamin aufgefunden werden. Der Verdächtige wurde zwecks Folgemaßnahmen, insbesondere einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme, zum Polizeirevier am Spessartring gebracht. Anschließend wurde er entlassen; auf ihn kommt nun jedoch ein entsprechendes Strafverfahren zu.

2. Brand einer Wohnung: Ursache noch unklar - Offenbach

(cb) Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Montagvormittag zu einem Brand in einer Wohnung in der Luisenstraße (10er-Hausnummern). Anwohner informierten die Feuerwehr gegen 10.55 Uhr über einen Brand im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Brandursachenermittler des Fachkommissariats haben die Ermittlungen am Brandort übernommen. Zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

3. Porsche nun ohne Scheinwerfer - Offenbach / Tempelsee

(cb) Ein schwarzer Porsche Cayenne hat nun keine Frontscheinwerfer mehr, denn diese haben Fahrzeugteilediebe zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 8.40 Uhr, ausgebaut. Der schwarze Wagen parkte währenddessen in der Fritz-Remy-Straße (einstellige Hausnummern). Durch den Ausbau der Schweinwerfer verursachten die Langfinger zudem einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

4. Einbrecher wollten über das Dach in die Wohnung - Offenbach

(cb) Dreiste Einbrecher beabsichtigten in der Zeit von Sonntag (11. Mai) bis Sonntag (18. Mai) über das Dach in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Buchrainweg (110er-Hausnummern) einzusteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt auf das Dach, entfernten dort mehrere Dachziegel und schnitten anschließend einige Dachlatten durch, um sich so Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Ob die Täter ins Innere gelangten und ob sie Wertgegenstände aus der Wohnung mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die ermittelnde Kriminalpolizei in Offenbach.

5. Eigentümer rannte Fahrraddieben hinterher: eine Person leicht verletzt - Offenbach

(cb) Zwei dreiste Ganoven brachen am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, in eine Tiefgarage in der Geleitstraße (30er-Hausnummern) ein und klauten dort anschließend ein weißes Herrenrad und flüchteten mit diesem in Richtung Hospitalparkplatz. Der Eigentümer des Rades bemerkte die beiden zwischen 35 und 37 Jahre alten Langfinger und rannte diesen hinterher. Die Unbekannten waren beide etwa 1,80 Meter groß, hatten jeweils einen dunklen Schnurrbart und waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine schlanke Statur, sein Komplize soll kräftig gewesen sein. Als der Zweiradbesitzer die beiden eingeholt hatte, kam es zwischen ihnen zum Handgemenge. Hierbei schlug einer der Fahrraddiebe mit der Faust auf den Kopf des 57-jährigen Offenbachers ein, wodurch er Verletzungen davontrug. Anschließend flüchteten die beiden Diebe, ohne das weiße Rad, in Richtung Kaiserstraße. Die Beamten des Polizeireviers in Offenbach bitten unter der Rufnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

6. Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: 18 Fahrzeuge zerkratzt - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte trieben am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr in der Rosenstraße und der Straße "Buchenbusch" ihr Unwesen und beschädigten insgesamt 18 geparkte Fahrzeuge, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und nach Zeugen sucht.

Bei den Beschädigungen handelt es sich um lange und teilweise auch tiefe Kratzer, welche durch ein bislang unbekanntes Werkzeug verursacht worden sein dürften. Die Beschädigungen befinden sich auf der Straßenseite und der Gehwegseite. Bei einigen Autos sind die Beschädigungen auf beiden Seiten zu finden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Die Auswahl der angegangenen Autos scheint wahllos. Gegen 19 Uhr seien zwei Jugendliche auffällig die Rosenstraße entlanggelaufen; konkrete Hinweise, dass diese etwas mit den Taten zu tun haben könnten, gibt es jedoch nicht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation Neu-Isenburg.

7. Wer hat den Unfall gesehen? - Mühlheim

(cb) Die Polizei in Mühlheim am Main sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, bei der am Freitag ein grauer Seat beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 40-jähriger Seat-Lenker, gegen 9.50 Uhr; die Lämmerspieler Straße. Im Kreuzungsbereich der Lämmerspieler Straße / Dieselstraße wollte dieser nach links in die Dieselstraße einbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der graue Seat durch einen vorbeifahrenden weißen Wagen im Heckbereich touchiert. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.700 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06108 6000-0.

8. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Langen

(fg) Am Sonntag wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Teichstraße (zweistellige Hausnummern) gemeldet. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Volvo XC40 am Freitag, gegen 13.30 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Am Sonntagmorgen stellte er Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Radkastens sowie der linken Frontstoßstange fest. Der Schaden beziffert sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei Langen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach, 19.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

